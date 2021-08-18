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Dünya

193 dünya liderine mektup: Zirveye gelmeyin

ABD, BM Zirvesi'ne katılacak liderlerden salgın nedeniyle New York'a seyahatten kaçınmalarını istedi.

AA18 Ağustos 2021 Çarşamba 07:54 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 07:54
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ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın önüne geçmek için dünya liderlerine bu yıl eylül ayında 76'ncısı düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Görüşmeleri'ne katılmak için New York'a seyahat yerine video konferansı tercih etmeleri çağrısı yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM bünyesindeki 193 ülkeye mektup göndererek, ülke liderlerinden BM Zirvesi'ne katılmak için New York'a seyahat etmekten kaçınmalarını istedi.

Greenfield, mektubunda 21 Eylül'de başlayacak zirvenin salgını hızla yayan bir etkinlik olmasını önlemek istediklerini belirterek, ''Delegeler BM Genel Kurulu Görüşmeleri sırasında konuşmalarını video konferans ile yapmayı gözden geçirmeli, New York'a seyahat etmeyi tercih ederlerse de minimum sayıda kişi getirmelerini istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Her yıl dünya liderlerini, binlerce diplomat ve sivil toplum örgütünü bir araya getiren ve en büyük diplomasi forumu olan BM Genel Kurul Görüşmeleri, geçen yıl salgın nedeniyle sanal ortamda düzenlenmişti.

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