Dünya

193 ülkede 4.3 milyon kişinin kredi kartı bilgilerini çaldılar! 18 kişi gözaltında

Almanya Federal Kriminal Polis Ofisi, yürütülen uluslararası operasyonda 2016 ila 2021 yılları arasında 193 ülkeden 4.3 milyon kişinin kredi kartı bilgilerini çalan ve 300 milyon eurodan fazla mali zarara neden olan 18 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

5 Kasım 2025 Çarşamba 16:09
193 ülkede 4.3 milyon kişinin kredi kartı bilgilerini çaldılar! 18 kişi gözaltında
Alman polisi, çevrimiçi dolandırıcılık şebekesine yönelik uluslararası operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Almanya Federal Kriminal Polis Ofisi, Alman ödeme hizmetleri sağlayışı şirketlerin de karıştığı çevrimiçi kara para aklama ve dolandırıcılık operasyonunda 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şüphelilerin yayın, arkadaşlık ve eğlence hizmetleri için oluşturulan sahte internet siteleri üzerinden abonelik yoluyla parayı zimmetlerine geçirmek için 4 büyük Alman ödeme hizmeti şirketi ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Yetkililer, söz konusu şirketlerin adlarını açıklamadı.

Alman polisi ve savcılar, şüphelilerin 2016 ila 2021 yılları arasında 193 ülkeden 4.3 milyon kişinin kredi kartı bilgilerini çaldığını ve 300 milyon eurodan fazla mali zarara neden olduğunu vurguladı.

"ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN 44 ŞÜPHELİ MERCEK ALTINA ALINDI"

Savcılar ayrıca, Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden 44 şüphelinin mercek altına alındığını açıkladı. Bu kişilerin arasında dolandırıcılık şebekesi üyeleri, ödeme şirketleri çalışanları ve "suç hizmeti" sağlayıcılarının da yer aldığı belirtildi.

Yetkililer yürütülen operasyon kapsamında güvenlik güçlerinin Almanya, İtalya, Kanada, Lüksemburg, Hollanda, Singapur, İspanya, ABD'de ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bazı adreslerde arama gerçekleştirdiğinin de altını çizdi.

