1944'te esir Almanların Fransızlar tarafından topluca katledildiği tespit edildi

BBC'nin haberine göre, Fransız direnişçi 98 yaşındaki Edmond Reveil, yaklaşık 80 yıllık sessizliğini bozdu.

Reveil'in açıklamalarının ardından arkeologlar bahsedilen alanlarda kazılara başladı.

Fransız ve Alman ekipler, Fransa'nın orta kesiminde bulunan Meymac kasabasında Reveil'in bahsettiği alanlarda kurşunlar, kovanlar ve bozuk paralar buldu.

Kurşunların, Alman, Amerikan ve İsviçre yapımı olduğunu ve bu silahların Fransız direnişçiler tarafından kullanıldığını belirten arkeologlar, bulunan bozuk paraların da 1944 öncesine ait olduğunu vurguladı.

- "CESETLER KESİNLİKLE BURADA BİR YERDE"



Arkeologlar ormanlık alandaki 8 günlük kazılarda henüz insan kalıntılarına ulaşamazken, Fransa Gazi İşleri Ofisi Başkanı Xavier Kompa, basına yaptığı açıklamada, "Cesetler kesinlikle burada bir yerde, kazılarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kazılara, bulunan eşyaların analizi ve alanın taranması için bir süre ara verildi.

- ESKİ DİRENİŞÇİ YAŞANANLARI ANLATMIŞTI



Reveil, mayıs ayında BBC'ye verdiği röportajda, Normandiya Çıkarması'ndan birkaç gün sonra Alman esirlere önce mezarlarını kazdırdıklarını ardından da vurulacaklarını söylediklerini belirterek, "Başlarına ne geleceğini biliyorlardı. Cüzdanlarını aldılar ve aile fotoğraflarına baktılar. Ağlamıyorlardı. Askerlerdi. 5 ya da 6 metreden göğüslerinden vuruldular." ifadelerini kullanmıştı.

Ellerindeki esirlerin 46 Alman askeri ve 1 Fransız işbirlikçisi olduğunu kaydeden Reveil, kendisinin kimseyi vurmadığını söylemişti.

İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması, 6 Haziran 1944'te ABD, İngiltere ve Kanada'nın oluşturduğu 160 bin kişilik müttefik kuvvetleri tarafından Alman işgali altındaki Fransa'nın kuzey sahiline yapılmıştı.

