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Dünya

1947'de bağımsızlıklarını kazanmışlardı! İngiliz sömürge döneminden kalma yasada değişikliğe gidiyorlar

1947'de bağımsızlığını kazanan Hindistan, İngiliz sömürge döneminden kalma 'hükümete karşı isyan' yasasını değiştirmeye hazırlanıyor.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 16:16 - Güncelleme:
1947'de bağımsızlıklarını kazanmışlardı! İngiliz sömürge döneminden kalma yasada değişikliğe gidiyorlar
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Hindistan hükümeti, İngiliz sömürge döneminden kalma "hükümete karşı isyan" yasasını "kendi versiyonuyla" değiştirmenin amaçlandığı yasa tasarısını parlamentoya sundu.

Hükümete karşı isyan veya isyan etmeye teşvik eylemleriyle ilgili yasanın, 1860'ta İngiltere tarafından Hindistan'da sömürgeciliğe karşı mücadele eden grupları bastırmak için çıkarıldığı biliniyor.

Hindistan, 1947'de bağımsızlığını kazansa da bu yasayı kullanmaya devam etti.

Yasa kapsamında suçlu bulunan kişi, ömür boyu hapisle cezalandırılabiliyor.

Hükümet, söz konusu yasayı "kendi versiyonuyla" değiştirmek için parlamentoya yasa tasarısı sundu.

Hukuk uzmanı Chitranshul Sinha, söz konusunu değişiklikle İngiliz sömürge dönemindeki yasanın ortadan kaldırılmayacağını, hükümetin yeni teklifinde de "ülkenin egemenliğini, birliğini ve bütünlüğünü tehlikeye atan eylemler" için 7 yıldan müebbete kadar hapis cezası verilebileceğini ifade etti.

Sinha, yasada aslında değişiklik olmayacağını, bunun "sadece bir isim değişikliği" olduğunu belirtti.

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