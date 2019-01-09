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'1963 Elysee' temellerinde yeni bir anlaşma geliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel, iki ülke arasında tarihi öneme sahip 22 Ocak 1963 Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde, yeni bir Alman-Fransız işbirliği anlaşmasına imza atacak.

  • star.com.tr
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Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel 22 Ocak'ta Almanya'ın Aachen kentindeki belediye salonunda gerçekleştirilecek bir törenle, Alman-Fransız ilişkilerini güçlendirecek yeni bir işbirliği ve entegrasyon anlaşmasına imza atacak.
 
Elize Sarayı'nın yayımlanan bildiride, ''22 Ocak 2019'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yeni bir Fransız-Alman işbirliği ve entegrasyon anlaşması imzalayacak. İmza töreni Aachen Belediye Salonunda yapılacak" ifadelerine yer verildi.
 
Bildiriye göre yeni anlaşma, Fransa ve Almanya arasındaki tarihi uzlaşının tesis edilmesine katkı sağlayan ''1963 Elysee Anlaşması'' temelinde inşa edilecek. Anlaşma aynı zamanda, 21. yüzyılda ülkelerin karşılaştığı zorluklara hazırlık karşı ortak hareket etmesini, hazırlık yapmasını sağlayacak.
 
Anlaşmanın başta ekonomi olmak üzere; dış ve güvenlik politikası, eğitim, teknoloji, çevre ve iklim, sivil toplum örgütleri arasında koordinasyon ile sınır bölgeleri gibi konu ve alanlarda işbirliğini güçlendirecek.
 
1963 Elysee Anlaşması
 
22 Ocak 1963'te tarihinde dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle ile Almanya Başbakanı Konrad Adenauer'un, Paris'te Elysee Antlaşması'na imza attı. Anlaşma ile yıllar süren savaş ve sürtüşmelerin ardından iki ülke arasında işbirliği ve dostluğun temelleri atıldı.
 
1988'de, Almanya Şansölyesi Helmut Kohl ve Fransa Cumhurbaşkanı Francois Mitterrand, antlaşmaya ek olarak Savunma Güvenlik Konseyi ve Ekonomik ve Maliye Politikaları Konseyi kurdu.
 
56 yıl önce imzalanan anlaşma, günümüzde iki ülke arasındaki siyasi ve sivil yaşamın pek çok alanında canlılığını koruyor. 

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