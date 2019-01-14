Güney Kore 2 adet F-35, Mart ayında teslim alacak

İki adet F-35A savaş uçağı, mart ayı sonuna kadar Güney Kore'ye teslim edilecek. Söz konusu uçakların nisan veya mayıs aylarında ise hava kuvvetlerinde aktif olarak kullanılacağı açıklandı.

Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore, 2014 yılında 40 adet F-35 savaş uçağı sipariş etti. Bunlardan on tanesi bu yıl, kalan 30 adet uçak ise 2021 yılına kadar teslim edilecek.

Uçakların her biri Güney Kore'ye 107,5 milyon dolara mal oldu. Seul bu 40 adetlik siparişe ek olarak 20 adet daha sipariş etmeyi planlıyor.

F-35A savaş uçakları düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yeteneklerle algılanmayı engellemek için tasarlanmış olup, iyi korunmuş hava sahalarında dahi etkili olmalarını sağlayacak en yeni elektronik sistemlere sahip. Uçaklar, 1.6 Mach (sesin yaklaşık 1.6 katı) hızında uçabiliyor. 8,2 ton füze ve bomba taşıyabilen uçağın menzili ise 2,170 kilometre.

Güney Kore’ye ait jetlerin, Kuzey Kore'nin nükleer füze üslerine ve mobil füze rampalarına karşı oluşturulan "öldürme zinciri" savunma sisteminin bir parçası olarak kullanılması planlanıyor.