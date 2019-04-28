2 milyon kediyi öldürmek için zehirli sosis verecekler

Amerikan New York Times gazetesinin geçen hafta içinde yayımladığı makaleye göre Avustralya hükümeti, nüfusu 2-6 milyon arasında değişen başıboş kediyi öldürmek için zehirli sosis yöntemini kullanıyor.

Avustralya, 2020'ye kadar milyonlarca kediyi öldürmek için 1080 adı verilen bir zehrin sürüldüğü kanguru eti, tavuk yağı, bitki, ot ve baharatları havadan karaya atarak kedileri öldürmeyi amaçlıyor. Gazeteye göre uçaklarla kedi nüfusunun yoğun olduğu yerlere atılan bu yemleri yiyen kediler 15 dakika içinde hayatını kaybediyor.

Hayvan hakları örgütü PETA'ya göre bu yöntem oldukça 'acımasız'. Haberde kimi kedilerin kurulan tuzaklarla, vurularak ve patlayıcı maddelerle de öldürüldüğü aktarılmakta. Queensland eyaleti ise bu uygulamayı bir adım öteye taşıyarak bir kedinin yüzülmüş derisini getirene 10 Avustralya doları (7 Amerikan Doları) ödül veriyor.

KAMPANYALAR YAPILMIŞTI

BBC Türkçe'nin haberine göre hükümet, bu kararına gerekçe olarak 18. yüzyılda Avrupalı yerleşimciler tarafından kıtaya getirilen kedilerin ülkenin vahşi yaşamını tehdit etmesini gösteriyor. Hükümete göre ülkenin çiftçilik sektörü kedilerden zarar görürken, kediler 27 memeli türünün yok olmasından sorumlu tutuluyor.

Avustralya bu kararını ilk defa dört yıl önce açıkladığında büyük bir tepki çekmişti. Uluslararası kamuoyunda kampanyalar oluşturulmuş, ünlü isimler hükümete mektup yazarak bu uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulunmuştu.

Ancak New York Times gazetesine göre hayvan hakları örgütü PETA Avustralya bile ilk başta bu karara karşı çıksa da ülkedeki vahşi yaşamın korunması için prensip olarak bu uygulamayı kabul etmiş vaziyette.