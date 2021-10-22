İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2021 Cuma / 16 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6173
  • EURO
    11,2026
  • ALTIN
    559.926
  • BIST100
    1480.57
Dünya

2 yıl aradan sonra ilk cuma namazı kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık iki yıl ara verildikten sonra ilk cuma namazı eda edildi.

AA22 Ekim 2021 Cuma 15:07 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 15:07
ABONE OL

İran'da salgının ortaya çıktığı Şubat 2020'de iptal edilen cuma namazları, 20 aylık aradan sonra kılınmaya başlandı.

Yasağın kaldırılmasının ardından bugün ilk cuma namazı başkentteki Tahran Üniversitesi kampüsünde kılındı.

İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi, Sağlık Bakanı ve Koronayla Mücadele Merkezinin uyarıları doğrultusunda vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 27 Şubat 2020'de cuma namazlarını iptal etmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün itibarıyla 124 bin 928'e yükseldi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.