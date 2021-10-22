2 yıl aradan sonra ilk cuma namazı kılındı

İran'da salgının ortaya çıktığı Şubat 2020'de iptal edilen cuma namazları, 20 aylık aradan sonra kılınmaya başlandı.
Yasağın kaldırılmasının ardından bugün ilk cuma namazı başkentteki Tahran Üniversitesi kampüsünde kılındı.
İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi, Sağlık Bakanı ve Koronayla Mücadele Merkezinin uyarıları doğrultusunda vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 27 Şubat 2020'de cuma namazlarını iptal etmişti.
Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün itibarıyla 124 bin 928'e yükseldi.