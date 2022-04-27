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Dünya

2 yıl aradan sonra ilk! Türkiye bir araya getirdi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin Brüksel'deki büyükelçileri, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ın verdiği iftar davetinde bir araya geldi. İftar yemeği Türk büyükelçiliği olarak iki yıl aradan sonra ilk kez gerçekleşti.

AA27 Nisan 2022 Çarşamba 01:05 - Güncelleme:
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Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) desteğiyle düzenlediği iftar davetine İİT ülkelerinin büyükelçilerinin yanı sıra Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, AB kurumlarının yetkilileri, bazı düşünce kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gazeteciler ile diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Bozay, burada yaptığı konuşmada Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır ramazan aylarında bir araya gelme fırsatı bulamadıklarını hatırlattı.

Brüksel'de, Türk büyükelçi olarak iki yıl aradan sonra Müslüman ülkelerin büyükelçilerini bir araya getirmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Bozay, ramazan ayının ve yaklaşan bayramın herkese iyilikler ve güzellik getirmesi dileğinde bulundu.

  • İslam İşbirliği Teşkilatı
  • Türkiye
  • Mehmet Kemal Bozay

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