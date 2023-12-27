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Dünya

20 adet F-35A için imzalar atıldı! 2027'yi işaret ettiler

Gelişmiş radar özellikleriyle donatılan F-35A savaş uçakları bir ülkenin daha envanterine giriyor. Güney Kore, 20 adet F-35A savaş uçağı satın almak için 8 Aralık'ta ABD ile anlaşma imzaladı.

IHA27 Aralık 2023 Çarşamba 09:33 - Güncelleme:
20 adet F-35A için imzalar atıldı! 2027'yi işaret ettiler
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Hava kuvvetlerindeki envanteri güçlendirmek isteyen Güney Kore, 20 adet F-35A hayalet savaş uçağı satın almak üzere ABD hükümeti ile anlaşma imzaladı.

Güney Kore'nin silah tedarikinden sorumlu kamu kurumu Savunma Edinim Programı İdaresi (DAPA), 20 adet F-35A hayalet savaş uçağı satın almak üzere ABD hükümeti ile resmi anlaşma sağlandığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, ABD havacılık şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen savaş uçaklarının satın alınmasına ilişkin sözleşmenin 8 Aralık'ta imzalandığı belirtildi. 2027 yılından itibaren Güney Kore'ye teslim edilecek 20 adet yeni F-35A hayalet savaş uçağının mevcut F-35A'lara kıyasla gelişmiş silah teknolojileri ve operasyonel kabiliyetlere sahip olacağı kaydedildi. Son tedarikin Güney Kore ordusunun savunma yeteneklerini geliştireceği ifade edildi.

GELİŞMİŞ RADAR ÖZELLİKLERİ İLE ÖNE ÇIKIYOR

2019-2022 yılları arasında 40 adet F-35A alımı yapan ve kuş çarpması sonucu ciddi hasar gören 1 jeti bu ay başında kullanımdan çıkaran Güney Kore'nin an itibarıyla 39 adet F-35A savaş uçağı bulunuyor. Düşman tarafından fark edilmeden uzun menzilli stratejik saldırılar gerçekleştirilmesine imkan tanıyan F-35A jetlerinin, yüksek performanslı radar ve gizlilik yetenekleri nedeniyle Güney Kore ordusu tarafından tercih edildiği biliniyor.

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