İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2021 Pazartesi / 3 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,7402
  • EURO
    11,2819
  • ALTIN
    569.239
  • BIST100
    1598.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 20 aylık seyahat yasağı kalktı: İngiltere'den aynı anda iki uçak kalktı
Dünya

20 aylık seyahat yasağı kalktı: İngiltere'den aynı anda iki uçak kalktı

ABD'nin Kovid-19 salgını sebebiyle 20 aydır uyguladığı seyahat yasağının kalkmasıyla, İngiltere'nin Heathrow Havalimanı'ndan iki aşılı İngiliz turistleri taşıyan iki yolcu uçağı ‘aynı anda' havalandı. Yapılan açıklamada yasağın bitişini kutlamak için senkronize kalkış yapıldığı ifade edildi.

8 Kasım 2021 Pazartesi 15:44 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:44
ABONE OL

İki rakip havayolları British Airways ve Virgin Atlantic, ABD'nin seyahat yasağını kaldırmasının ilk günü sebebiyle turist dolu uçağını aynı anda havalandırdı. İki uçuş, bu sabah New York'taki JFK Havalimanı'na gitmek üzere havaalanındaki paralel pistlerden kalktı.

İKİ UÇAK 'İKİ AŞIYI' VURGULAMAK İÇİN SENKRONİZE KALKTI

Senkronize uçuşun amacının, 'çift' aşılı turistlerin ABD'ye 20 ay sonra gitmesinin kutlanması olduğu vurgulandı. Heathrow Havalimanı'nın kulesini yöneten NATS tarafından o anların videosu paylaşıldı. NATS yaptığı açıklamada paralel kalkışın, büyük bir ekip işi olduğunu vurguladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.