20 bin asker ABD ordusundan atılabilir!

Sputnik 17 Aralık 2021 Cuma 10:34 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 10:34

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla ABD ordusunda uygulanmaya başlayan aşı zorunluluğu, aşı karşıtı askerler tarafından tepki çekiyor. ABD askeri yetkilileri ise aşı olmayı reddeden birlikler için disiplin işlemlerine ve terhislere başlandığını duyururken, 20 bine yakın aşısız askerin ordudan atılma riski altında olduğunu söyledi.

Sputnik'in haberine göre; ABD Deniz Kuvvetleri'nden perşembe günü yapılan açıklamada Komutanlığın şimdiye dek aşı yaptırmayı reddettikleri için 103 deniz piyadesinin terhis edildiği belirtilirken, Kara Kuvvetleri'nin açıklamasındaysa Ocak ayında 2 bin 700 asker konusunda terhis işlemlerinin başlatılacağı ifade edildi. ABD Hava Kuvvetleri geçtiğimiz günlerde 27 askerin aşı emrine uymayı reddettikleri için terhis edildiğini duyurmuştu.

Amerikalı askeri liderler son birkaç aydır ABD askerlerini aşı yaptırmamaları durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşabilecekleri yönünde uyarmıştı. Ancak son bir haftadır, aşı zorunluluğuna uymayan askerlere yönelik bu yaptırımların uygulanmaya başlandığı görülüyor.

ABD ordusundan aşı nedeniyle kaç kişinin terhis edilebileceği konusunda net bir rakam olmasa da, şimdiye kadar 30 bin ordu mensubunun henüz aşı yaptırmadığı, ancak birkaç bin kişinin geçici yada kalıcı olarak aşıdan muaf tutulmuş kişiler olabileceği düşünülüyor. Geriye kalan en az 20 bin kişinin herhangi bir gerekçe olmaksızın aşı yaptırmamış oldukları anlaşılıyor. Bu sayı, 1.3 milyon aktif ordu mensubunun yaklaşık yüzde 1.5'ine tekabül ediyor.

Açıklanan resmi rakamlara göre ABD ordusunda şimdiye dek koronavirüs aşı zorunluluğu uygulamasına dair 12 binden fazla kişi dini muafiyet talep ederken, yaklaşık 4 bin 800 kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri mensubu, bir muafiyet peşine düşmeksizin aşı olmayı reddetti. Deniz Kuvvetleri buna dair bir rakam açıklamadı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, konuya ilişkin perşembe günü yaptığı açıklamada ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in en birincil gündem maddesinin mümkün olduğunca daha fazla ordu mensubuna aşı yaptırmak olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: