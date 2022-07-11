20 Mısır askeri diri diri yakılmıştı... Yetkililer soruşturma başlatılmasını talep etti

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tel Aviv Büyükelçiliği, medyada yer alan (1967 savaşı ile ilgili) haberler ve bu haberlerdeki bilgilerin doğruluğunun araştırılması için soruşturma talep etmek üzere İsrail makamlarıyla iletişim kurmakla görevlendirildi." ifadelerine yer verildi.

İsrail'den konuyla ilgili ayrıntıları Mısırlı yetkililere acilen bildirmesinin talep edildiği aktarılan açıklamada, "İsrail'deki Mısır Büyükelçiliği bu konuyu takip etmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail makamlarından Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi yazarı Yossi Melman, 8 Temmuz'da, İsrailli askeri yetkili Zeen Bloch'un (90) ifadelerine dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun 1967 Savaşı'nda Kudüs'ün batısındaki Latrun kentinde 20 Mısır askerini diri diri yaktığını ve toplu mezara gömdüğünü belirtmişti.

Melman, haberinde, İsrail yönetiminin olaya dair uzun yıllar ağır sansür uyguladığını ve 55 yıl sonra sansürün kaldırılmasıyla gerçeğin ortaya çıktığını kaydetmişti.