21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7582
  • 6,349
  • 272.38
  • 103781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

20 yıl boyunca burnundaki dişle yaşadı

Çin’in Harbin şehrinde bir adam, 20 yıl boyunca hiç farkına varmadan burnundaki dişle yaşadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

30 yaşındaki Zhang Binsheng, üç aydır yaşadığı ciddi burun tıkanıklığı ve solunum problemi şikâyetlerinin artması üzerine doktora gitti. Röntgen çeken doktorlar Zhang’ın burnunda bir diş olduğunu gördü.  Hastanın 1999 yılında 10 yaşındayken bir alışveriş merkezinin 3. katından düştüğü ve iki dişini kaybettiği ortaya çıktı.
 
 
Kazanın ardından doktorlar sadece bir dişi bulurken, kayıp olan dişin buruna geçtiği ve vücut yabancı bir madde gibi algılamadığı için orada kök saldığı tespit edildi. 
 

Kıran-6 operasyonu başladı! 2360 personel katılıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Erdoğan tarihin akışını değiştiren bir lider"

'Erdoğan tarihin akışını değiştiren bir lider'

Ekonomiye 391 milyar kredi desteği

Ekonomiye 391 milyar kredi desteği

Bakan Soylu'dan Rabia Naz Vatan açıklaması

Bakan Soylu'dan Rabia Naz Vatan açıklaması

Nihat Özdemir: Finallerde de başarılı olacağız

Nihat Özdemir: Finallerde de başarılı olacağız

Üç yılda 3 milyar $ yatırım hedefliyor

Üç yılda 3 milyar $ yatırım hedefliyor

Facebook 5.4 milyar ‘fake’ hesabı sildi 

Facebook 5.4 milyar ‘fake’ hesabı sildi 

Bebeğini  poşete koyup arsaya attı

Bebeğini  poşete koyup arsaya attı

Önce delirten hastalık şimdi de unutkanlık

Önce delirten hastalık şimdi de unutkanlık
 

POPÜLER HABERLER

İşte Başkan Erdoğan´ın Trump ve senatörlere izlettiği o video

İşte Başkan Erdoğan´ın Trump ve senatörlere izlettiği o video

İnanılmaz keşif! Su aygırı kemiği ve altından yapılmış

İnanılmaz keşif! Su aygırı kemiği ve altından yapılmış

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran süper çözümler

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran süper çözümler

Depremden sonra oluştu, ziyaretçi akınına uğruyor

Depremden sonra oluştu, ziyaretçi akınına uğruyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA