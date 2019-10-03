İran’ın dış operasyonlardan sorumlu Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’nin 20 yıl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalına röportaj vermesi dikkati çekti. Kamera karşısında ne konuşacağı merakla beklenen Süleymani, yaklaşık bir buçuk saat süren konuşmasında 2006 yılında İsrail ile Hizbullah arasında meydana gelen 33 günlük savaştaki bazı anılarını anlattı.

Yemen, Suriye, Lübnan, Irak ve bazı Afrika ülkelerinde operasyonlar düzenleyen yapının başındaki kişi olarak buralardaki gelişmelerle ilgili bir açıklamada bulunmayan Süleymani’nin ülke içi siyasete dair bir değerlendirmede bulunmaması da ilk bakışta anlaşılır değildi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney 16 Eylül 2015’de yaptığı konuşmada “Devrim Muhafızları tehditlere karşı ülkenin iç işlerini, bölgesel ve uluslararası konuları sürekli gözetlemelidir. Devrim Muhafızları başını yere sokup bir işe karışmayacak bir kurum değildir” ifadelerini kullanmıştı. Hamaney’in bu istikamette direktifleri söz konusuyken Süleymani’nin televizyon ekranında sadece 13 yıl önceki savaş anılarını anlatması beklentileri karşılamadı.

SÜLEYMANİ’NİN MEDYADAKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Süleymani 2015 yılında nükleer anlaşmanın imzalanmasından sonra medyada nadiren görünürdü. Batı’nın bölgedeki İran uzantılarından duyduğu rahatsızlık ne zaman gündeme gelse, Süleymani medyada görünmez hale gelirdi. Her ne kadar bir ara Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’le kıyaslanır olsa da Zarif’in halk, Süleymani’nin ise rejim nezdinde açık ara önde olduğu ortaya çıktı.

Hamaney’e bağlı Devrim Muhafızları’nın en önde gelen komutanlarından Süleymani'nin muhafazakâr kesimde ne kadar sevildiği bilinir. Fars yayılmacılığından duydukları memnuniyeti gizleyemeyen birtakım reformistler de ona karşı minnetlerini her fırsatta dile getirirler. Kimilerine göre “İran’ın süper kahramanı” olarak kabul edilse de bu durum halk tabanında böyle değil.