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Dünya

20 yıldır yapılmıyordu... İlk sefer başlatıldı

Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferlerinin başladığı belirtildi. Libya Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Muhammed Salim eş-Şehubi, 20 yıldan uzun süredir yapılamayan gemi seferlerinin ilkini başlattı.

AA1 Aralık 2021 Çarşamba 23:14 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 23:18
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Hükümetin, Libya ile Türkiye arasındaki ulaşım olanaklarını kolaylaştırmak ve deniz taşımacılığı araçlarından yararlanmak için yolcu yararına maliyet fiyatını düşürmek amacıyla gerekli mevzuatı çıkardığını ifade eden Şehubi, hükümetin ayrıca, yakın gelecekte turistik gemi seferleri başlatmak için Mısır, Tunus ve Fas hükümetleriyle anlaşmaya varmak üzere bazı adımlar atma sürecinde olduğunu aktardı.

Öte yandan, Misrata Deniz İşletmeleri Genel Müdürü Ahmed Beşir de AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir seferi için Misrata'dan Kavelay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketine (LISCO) ait bir geminin kullanıldığını söyledi.

Beşir, "Önümüzdeki dönemde Tunus ve İskenderiye limanlarına da seferler düzenlenecek." dedi.

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