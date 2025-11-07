Mısır'ın "Kahire el-İhbariyye (Al Qahera News)" televizyonunda yayınlanan haberde, "Arabulucular Refah'ta Sarı Hat içinde mahsur kalan Hamas mensupları sorununu çözmeye çalışıyor. İşgal hükümeti ise anlaşmayı engellemek için bu konuyu istismar etmeye çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, yaşanan bu krizin "ateşkes anlaşmasını rayından çıkarabileceği" kaydedildi.



Söz konusu bölgede yaklaşık 200 Hamaslının olduğu ve Hamas'ın mensupları için "güvenli bir geçiş" talebinde bulunduğu aktarılan haberde, "Bu durum Netanyahu'nun aşırılıkçı bakanları tarafından kışkırtıcı tepkilerle karşılandı." ifadelerine yer verildi.



Haaretz gazetesi, ismi açıklanmayan İsrailli bir siyasi kaynağa dayandırdığı haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Sarı Hat"tın gerisinde İsrail'in kontrolündeki bölgede kalan yaklaşık 200 Hamas üyesinin Gazze'nin batısına güvenli geçişine izin vermeyeceğini öne sürmüştü.

Netanyahu'nun bu kararında Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in baskılarının etkili olduğu belirtilmişti.

