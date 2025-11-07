İSTANBUL 20°C / 14°C
Dünya

200 Hamaslı tünellerde mahsur kaldı! Soykırımcı İsrail'den ''Sarı Hat'' provokasyonu

Arabulucuların Gazze'deki ateşkesin devamı ve Refah'ta 'Sarı Hat'ın gerisinde tünellerde mahsur kalan Hamas mensuplarına ilişkin krizin çözümü için yoğun çaba gösterdiği, ancak İsrail'in bu durumu ateşkesi baltalamak amacıyla kullandığı belirtildi.

7 Kasım 2025 Cuma 17:33
200 Hamaslı tünellerde mahsur kaldı! Soykırımcı İsrail'den ''Sarı Hat'' provokasyonu
Mısır'ın "Kahire el-İhbariyye (Al Qahera News)" televizyonunda yayınlanan haberde, "Arabulucular Refah'ta Sarı Hat içinde mahsur kalan Hamas mensupları sorununu çözmeye çalışıyor. İşgal hükümeti ise anlaşmayı engellemek için bu konuyu istismar etmeye çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, yaşanan bu krizin "ateşkes anlaşmasını rayından çıkarabileceği" kaydedildi.

Söz konusu bölgede yaklaşık 200 Hamaslının olduğu ve Hamas'ın mensupları için "güvenli bir geçiş" talebinde bulunduğu aktarılan haberde, "Bu durum Netanyahu'nun aşırılıkçı bakanları tarafından kışkırtıcı tepkilerle karşılandı." ifadelerine yer verildi.

Haaretz gazetesi, ismi açıklanmayan İsrailli bir siyasi kaynağa dayandırdığı haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Sarı Hat"tın gerisinde İsrail'in kontrolündeki bölgede kalan yaklaşık 200 Hamas üyesinin Gazze'nin batısına güvenli geçişine izin vermeyeceğini öne sürmüştü.

Netanyahu'nun bu kararında Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in baskılarının etkili olduğu belirtilmişti.

