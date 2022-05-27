2006 yılından bu yana ilk! BMGK'de Kuzey Kore çatlağı

Geri kalan 13 üyenin onayladığı ve ABD'nin Konsey'e sunmuş olduğu tasarıda Kuzey Kore'ye tütün ürünleri ve petrol ihracatının yasaklanması yer aldı.

Oylama, ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya ziyaretini sonlandırılmasından saatler sonra Kuzey Kore'nin üç füze denemesi gerçekleştirmesinden bir gün sonra yapıldı. Denemede fırlatılan füzelerden birinin kıtalararası balistik füze (ICBM) olduğu düşünülüyor.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi elçisi Linda Thomas-Greenfield Çin ve Rusya'nın veto kararının ardından yaptığı açıklamada "Dünya Kuzey Kore kaynaklı açık bir tehdit ile karşı karşıya. Konseyin çekimser ve sessiz kalması tehdidi gidermiyor hatta azaltmıyor. Kuzey Kore'yi cesaretlendirmiş bile olabilir" dedi.

Greenfield, Washington'ın Kuzey Kore'nin bu yıl altı ICBM füze denemesi gerçekleştirdiğini ve "aktif bir şekilde nükleer deneme yürütmek için hazırlandığını" belirttiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, geçtiğimiz 16 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde ve oybirliğiyle Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programlarını engellemeye yönelik yaptırımlar uygulamış, ülkeye uygulanan yaptırımları en son 2017'de sıkılaştırmıştı.

BM beş daimi üye olan Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'den birinin Güvenlik Konseyi'nde veto hakkını kullanması durumunda 193 üyelik BM Genel Kurulu'nun toplanmasını gerektiren yeni kural kapsamında, Genel Kurul önümüzdeki iki hafta içerisinde bir araya gelecek ve Kuzey Kore konusunu ele alacak.