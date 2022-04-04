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Dünya

2010'daki uçak kazasından Rusya'yı sorumlu tuttu

Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski, 2010'da Polonya eski Cumhurbaşkanı ve ikiz kardeşi Lech Kaczynski'nin hayatını kaybettiği uçak kazasından Rusya'yı sorumlu tuttu.

AA4 Nisan 2022 Pazartesi 11:24 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 11:24
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Kaczynski, Polonya'da ''Sieci'' dergisine yaptığı açıklamada, "Smolensk'in, saldırı olduğuna dair hiç şüphem yok. Bu karar, Kremlin tarafından alındı." iddiasında bulundu.

Polonya Başbakan Yardımcısı, "çok sayıda ülkenin yıllardır Smolensk'te gerçekte ne yaşandığının farkında olduğunu, dönemin Polonya hükümetinin gerçeği örtbas etme yolunu benimsediğini ve Rusya ile ürkütücü bir uzlaşma sağladığını" savundu.

Dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Kaczynski ve eşinin de aralarında olduğu 96 kişiyi taşıyan Tupolev 154 tipi uçak, 10 Nisan 2010'da Stalin döneminde yaklaşık 22 bin Polonyalının infaz edildiği Katyn Katliamı anısına yapılacak törene katılmak üzere Rusya'nın Smolensk Havaalanı'na inerken ormanlık alana düşmüş, uçaktakilerden kurtulan olmamıştı.

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