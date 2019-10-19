23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.42
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

2015'ten beri ilk kez... WhatsApp vergisi ortalığı karıştırdı

Lübnan'daki tüm okullar ve özel bankalar ülkenin pek çok kentinde düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle yarın tatil edildi. Ülkede 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lübnan'daki tüm okullar ve özel bankalar ülkenin pek çok kentinde düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle yarın tatil edildi.

Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Ekrem Şuhayb'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki gösteriler nedeniyle devlet ve özel okullar ile üniversitelerin yarın tatil edildiği duyuruldu.

Lübnan Bankalar Cemiyeti de yine gösteriler nedeniyle ülkedeki tüm özel bankaların yarın kapalı olacağını açıkladı.

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak dün akşam protestolara başlamıştı.

Ülkede 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Tel Abyad´da bulundu! Mehmetçik adım adım terörü temizliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye, Kazakistan'a yatırımda ilk 10'a girdi

Türkiye, Kazakistan'a yatırımda ilk 10'a girdi

Bakan Selçuk'tan Nuri Pakdil paylaşımı

Bakan Selçuk'tan Nuri Pakdil paylaşımı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Avrupa basını yazdı: Rojava artık yok

Avrupa basını yazdı: Rojava artık yok

Nefes kesen maç Galatasaray'ın

Nefes kesen maç Galatasaray'ın

2015'ten beri ilk kez... WhatsApp vergisi ortalığı karıştırdı

2015'ten beri ilk kez... WhatsApp vergisi ortalığı karıştırdı

Binali Yıldırım: Tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip gittiler

Binali Yıldırım: Tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip gittiler

Başına silah dayadı, köprüyü trafiğe kapadı! Sonra bahaneler sıraladı

Başına silah dayadı, köprüyü trafiğe kapadı! Sonra bahaneler sıraladı
 

POPÜLER HABERLER

Bakanlık paylaştı! İşte Tel Abyad ve Resulayn´da son durum

Bakanlık paylaştı! İşte Tel Abyad ve Resulayn´da son durum

Dünyanın en etkileyici kütüphaneleri

Dünyanın en etkileyici kütüphaneleri

'El Chapo'nun oğlu için savaş çıktı, sokaklar ceset doldu!

'El Chapo'nun oğlu için savaş çıktı, sokaklar ceset doldu!

Gerçek olduğuna inanmakta zorlanacağınız büyüleyici fotoğraflar

Gerçek olduğuna inanmakta zorlanacağınız büyüleyici fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA