Forbes dergisi 2018'in en güçlü 100 kadınını açıkladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dünyanın en güçlü kadınları listesinde ilk sırada yer alırken, Merkel'i İngiltere Başbakanı Theresa May ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde izledi.

Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da listede 64. sırada yer aldı.

Listenin ilk 10'unda, Merkel, May ve Lagarde'dan sonra General Motors'un Yönetim Kurulu Başkanı Mary Barra, yatırım şirketi Fidelity'nin Üst Yöneticisi Abigail Johnson, Bill & Melinda Gates Vakfı'nın Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Melinda Gates, YouTube'un Üst Yöneticisi Susan Wojcicki, Santander Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Ana Patricia Botin, Lockheed Martin'in Yönetim Kurulu Başkanı Marillyn Hewson ve IBM'in Üst Yöneticisi Ginni Rometty bulunuyor.

Siyaset, iş ve sanat dünyasından çok sayıda kadının yer aldığı listeye bu sene 20 yeni isim girdi.

Forbes dergisinin 2004 yılından bu yana hazırladığı listede yer alan kadınlar, medyada görünürlük, siyaset ve ekonomiyi yönlendirme gibi kriterlerin göz önüne alınması sonucunda belirleniyor.