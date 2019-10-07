2019 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar belli oldu
2019 yılı Nobel Tıp ödülü 3 bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza’ya verildi.
- İHA
2019 yılı Nobel Tıp ödülü 3 bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza’ya verildi.
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