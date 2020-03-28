İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,451
  • EURO
    7,1898
  • ALTIN
    338.061
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 2019'da Almanya'daki Müslümanlara yönelik 871 saldırı yapıldı
Dünya

2019'da Almanya'daki Müslümanlara yönelik 871 saldırı yapıldı

Almanya'da geçen yıl Müslümanlara yönelik 871 saldırı yapıldığı bildirildi.

AA28 Mart 2020 Cumartesi 17:28 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 17:28
ABONE OL

Osnabrücker Zeitung gazetesindeki haberlere göre, Alman hükümetinin, Sol Parti'nin soru önergesine verdiği cevapta, 2019'da Müslümanlara ve onlara ait kurum ve kuruluşlara 871 saldırı yapıldığının kayda geçtiği belirtildi.

Cevapta, İslam karşıtı saldırılarda geçen yıl 2 kişinin öldürüldüğü, 33 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke, Alman makamları tarafından geç yapılan bildirimlerin de dahil edilmesiyle nihai olarak açıklanacak İslam karşıtı saldırı sayısının 10 ila 90 arasında artacağının tahmin edildiğini söyledi.

Jelpke, Müslümanlara yönelik nefretin, onlara karşı yapılan tehdit, saldırı ve hakaretlerle ortaya çıktığına vurgu yaptı.

Geçen yıl Halle'de ve bir ay önce Hanau'daki ırkçı terör saldırılardan sonra polisin aşırı sağcı terör hücreleriyle mücadeleyi artırmasına rağmen henüz tehlikenin geçmediği uyarısında bulunan Jelpke, "Halen bu tür başka saatli bombalar olduğu gerçeğini hesaba katmalıyız." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı 2018'de 910 İslam karşıtı suçun işlendiğini açıklamıştı.

Milli sporcular yaşlılara yardım etmek için harekete geçti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası
'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

Operasyon merkezi vuruldu
Operasyon merkezi vuruldu

Operasyon merkezi vuruldu

Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk! Uygulama ABD'nin de gündeminde
Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk! Uygulama ABD'nin de gündeminde

Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk! Uygulama ABD'nin de gündeminde

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.