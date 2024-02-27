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  • 2023'te 67 fırlatış yapan Çin, 2024'te uzaya 100 fırlatış planladığını bildirdi
Dünya

2023'te 67 fırlatış yapan Çin, 2024'te uzaya 100 fırlatış planladığını bildirdi

Çin'in, ulusal uzay programı kapsamında 2024'te 100 fırlatış yapmayı planladığı bildirildi.

AA27 Şubat 2024 Salı 22:20 - Güncelleme:
2023'te 67 fırlatış yapan Çin, 2024'te uzaya 100 fırlatış planladığını bildirdi
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Uzay programının ana yüklenicisi Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'nin (CASC) yayımladığı kitapta, 2024 yılına ilişkin planlar duyuruldu.

Bu yıl 100 fırlatışta 300'den fazla uydu ve aracı uzaya gönderecek olan ülke, yıllık fırlatış sayısında önemli artış hedefleniyor.

Fırlatışların 70'i CASC tarafından, uzay programının ana taşıyıcı sistemi olan Long March (uzun yürüyüş) roketleriyle, geri kalanı ise özel şirketlerce kendi geliştirdikleri roketlerle gerçekleştirilecek.

Çin, 2023'te 17'si özel şirketlerce gerçekleştirilen 67 fırlatış yapmıştı.

ÇANG'I 6 KEŞİF ARACI, AY'IN KARANLIK YÜZÜNE GÖNDERİLECEK

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonuna, bu yıl iki insanlı sefer ve iki kargo seferi yapılacak.

Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplaması hedeflenen "Çang'ı 6" keşif aracı ile Ay'ın uzak yüzüyle iletişimini sağlayacak "Çüeçiao 2" aktarım uydusu, 2024'ün ilk yarısında fırlatılacak.

Çin-Fransa ortaklığında geliştirilen Değişken Uzay Nesneleri İzleme Uydusu (SVOM) ve Çin-İtalya ortaklığında geliştirilen Çin Sismo-Elektromanyetik Uydusu da (CSES) bu yıl içinde uzaya gönderilecek.

CASC, Long March roketlerinin iki yeni modeli Long March 6C ve Long March 12'nin ilk fırlatışlarını yapmayı hedefliyor.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Haynan Adası'nda özel şirketlerin fırlatışları için kullanılacak yeni bir fırlatma merkezinin hizmete girmesi planlanıyor.

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