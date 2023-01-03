2023'te dünyanın gözü Ankara'da: Türkiye olmazsa olmaz

Dünya, Türkiye'deki seçim tarihini bekliyor, Dünyanın önde gelen siyasi analiz dergileri Türkiye'deki 2023 seçimlerine odaklandı. Ünlü Amerikan dergisi Foreign Policy yeni yılda izlenecek seçimler arasında saydığı Türkiye'ye geniş yer ayırdı. Politico da seçimlerle ilgili bir analiz yayımladı. France24 ise Türkiye seçimlerini 2023'ün ana olayları arasında saydı.

TÜRKİYE OLMAZSA OLMAZ

'2023'te İzlenecek Seçimler' başlığıyla bir haber yayımlayan Foreign Policy, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesi nedeniyle Türkiye ve İspanya'nın vazgeçilmez hale geldiğini yazdı. Ankara'nın olmazsa olmazlığını diplomatik gücüne bağlayan Foreign Policy, İspanya'nın ise sıvılaştırılmış doğalgaz denilince akla gelen uzmanlığı sebebiyle öneminin arttığını kaydetti.

ERDOĞAN EN ÖNEMLİ İSİM

Türkiye'deki seçimlerin tarihini 18 Haziran olarak veren Amerikan dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003'ten bu yana Ankara'nın en önemli ismi olduğunu vurguladı. "Daha renkli bir istatistikle, Erdoğan ülkedeki Starbucks dükkanlarının sayısından

daha fazla Türkiye'yi yönetti" diyen Foreign Policy, Türk liderin gücünü kendi hayata geçirdiği reformlardan aldığını dile getirdi.

Erdoğan'ın görev süresinin ilk 10 yılında dünya çapında çok sevildiğini yazan dergi, gelinen noktada Doğu Akdeniz'deki gerilimlere değindi, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında kilit bir arabulucu olduğunu kanıtladığını bildirdi.

Foreign Policy, Ankara'nın Ukrayna tahılının Karadeniz'den taşınmasına izin veren kilometre taşı niteliğindeki tahıl anlaşmasını güvence altına aldığını da hatırlattı.

TARİHİ BİR SEÇİM

'2023'TE yaklaşmakta olan hangi büyük olaylar var' başlığıyla bir haber yayımlayan France24 ise, Kral Charles'ın taç giyme töreninden Pablo Picasso'nun 50'inci ölüm yıldönümüne birçok başlık saydı. Türkiye'nin 18 Haziran'da sandığa gideceğini kaydeden France24, 'tarihi bir seçim' nitelemesinde bulundu.

TÜRKİYE, GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İSTİYOR

AMERİKAN Politico dergisindeki bir analizde 2023'te dünyadaki tartışmasız en önemli seçimlerin Türkiye'de gerçekleşeceği kaydedildi, iki NATO müttefi ki Ankara ve Atina arasındaki gerginliklere değinildi. Dergi, Erdoğan'ın, ABD ve Rusya'nın küresel pozisyonundaki rollerinin giderek azaldığı bir dönemde Türkiye'nin kazandığı nüfuzunu çok kutuplu bir dünyada göstermek isteyeceğini de yazdı.