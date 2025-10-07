Dünyada çatışma riski her geçen gün giderek artarken dikkat çeken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hava kuvvetlerinin eskiyen filosunu modernize etmek için çarenin Çin'de bulunduğu dile getirildi. Yabancı basında yer alan habere göre, Bangladeş'in, 'Kuvvetler Hedefi 2030' programı kapsamında 20 adet Çin yapımı J-10CE çok amaçlı savaş uçağı satın almak için 2,2 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atacağı belirtildi. Satın alma, 2036 yılına kadar eğitim, bakım ve lojistik desteği içeriyor ve Dakka'nın uzun vadeli savunma kabiliyetlerini güçlendiriyor.

J-10CE SAVAŞ UÇAĞI İÇİN DEĞERLENDİRME SÜRÜYOR

2026 ve 2027 yıllarında gerçekleştirilmesi beklenen önerilen satın almanın, on yıllık bir ödeme planı kapsamında finanse edileceği ifade edildi. Kesin şartlar incelenirken, Bangladeş, istikrarlı teslimat programları, yedek parçalara erişim ve yaşam döngüsü desteklerini sağlamak amacıyla Çin Havacılık Sanayii Şirketi'nin (AVIC) bir yan kuruluşu olan Çin Ulusal Havacılık Teknolojisi İthalat ve İhracat Şirketi (CATIC) ile hükümetler arası (G2G) bir çerçeve üzerinde çalışmayı değerlendiriyor.

Yabancı basında yer alan haberde, J-10CE'nin, Bangladeş Hava Kuvvetleri (BAF) için nesiller arası bir sıçramayı temsil edeceği belirtildi. Uçak, şu anda Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nde (PLAAF) hizmet veren 4.5 nesil çok amaçlı avcı uçağı Chengdu J-10C'nin ihraç versiyonudur. Aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarı, yön değiştiricisiz süpersonik hava girişi ve kanard-delta kanat konfigürasyonuyla donatılmış olup, hem yüksek hem de düşük irtifa koşullarında üstün aerodinamik performans ve çeviklik sağlar.

ESKİ FİLOYA NAZARAN J-10CE ÇOK BÜYÜK GÜÇ SAĞLAYACAK

Jetin görev aviyonik paketi, modern Çin hava-hava ve hava-kara mühimmatlarıyla uyumlu gelişmiş sensör füzyonu ve veri bağlantısı yeteneklerini destekliyor. Aktif radar güdümlü PL-15 uzun menzilli görüş ötesi füzesini, PL-10 kısa menzilli kızılötesi füzesini ve çeşitli hassas güdümlü bombaları ve uzaktan saldırı silahlarını konuşlandırabilir. Haberlere göre, J-10CE hem hava üstünlüğü hem de saldırı görevlerini yerine getirebilir ve bu da Bangladeş'e mevcut F-7BGI ve MiG-29UB uçak filosunda bulunmayan gerçek bir çok rollü yetenek kazandırır.

Haberde yer alan bilgiye göre operasyonel olarak J-10CE'nin entegrasyonu, BAF'ın komuta, kontrol, iletişim, bilgisayar ve istihbarat (C4I) sistemlerini modernize etmesini gerektirecektir. Uçağın dijital mimarisi, havadan erken uyarı ve kontrol (AEW&C) varlıklarıyla eşleştirildiğinde ağ tabanlı operasyonları destekleyerek, çok gemili birliklerin radar ve hedefleme verilerini gerçek zamanlı olarak paylaşmasına olanak tanır.

Bu özelliklerden tam olarak yararlanmak için Hava Kuvvetleri, yer tabanlı veri bağlantı ağlarını genişletmeyi ve Bengal Körfezi ile güneydoğu sınır koridoru üzerindeki radar kapsamını iyileştirmeyi planlamaktadır.

HAVA SAHASINI ETKİLİ BİR ŞEKİLDE KORUYACAK

4.5 nesil savaş uçaklarının BAF envanterine dahil edilmesi, Bangladeş'in caydırıcılık duruşunu ve hava devriyesi kabiliyetini önemli ölçüde artıracaktır. Uçağın PL-15 füzesiyle 200 km'nin üzerinde olduğu tahmin edilen uzun menzilli angajman menzili, Dakka'nın hava sahasını ve deniz münhasır ekonomik bölgesini (MEB) daha etkili bir şekilde izlemesine ve güvence altına almasına olanak tanıyacaktır. J-10CE'nin çok rollü konfigürasyonu ayrıca, müdahale, deniz saldırısı ve yakın hava desteği görevlerinde esnekliği artırarak deniz ve kara kuvvetleriyle ortak operasyonlara katkıda bulunmaktadır.

J-10CE TESLİMATLARI 2027 SONU VEYA 2028 BAŞINDA YAPILMASI BEKLENİYOR

Anlaşma 2026 yılında tamamlanırsa, pilot dönüşüm eğitiminin 2027'de Çin'de başlaması ve ilk savaş uçağı teslimatlarının 2027 sonu veya 2028 başında yapılması bekleniyor. Tam operasyonel kabiliyete 2030 yılına kadar ulaşılarak, sürekli hızlı tepki uyarı (QRA) görevleri ve yüksek irtifa önleme görevleri yapabilen iki filodan oluşan bir J-10CE filosu kurulabilir.

Haberde, söz konusu satın almanın, Bangladeş Hava Kuvvetleri'nin geleneksel bir önleme filosundan dijital ağ bağlantılı bir muharebe gücüne dönüşümünde önemli bir adım olacağı ifade edildi. Ulusal savunma etkilerinin yanı sıra, Güney ve Güneydoğu Asya'da hava kuvvetlerinin entegre, ağ merkezli operasyonlar yürütebilen çok amaçlı 4.5 nesil platformlara geçiş eğilimini de güçlendirmektedir.