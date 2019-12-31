220 yeni Terracota Savaşçısı keşfedildi

star.com.tr 31.12.2019 10:01 - Güncelleme: 31.12.2019 10:03

1974 yılında Çin’in ilk tarihi başkenti olan ve aynı zamanda İpek Yolu’nun başlangıç şehri Xian’da, kilden yapılmış askerler keşfedilmişti.





Terracota Savaşcıları olarak bilinen bu askerler arkeoloji dünyasında adeta bir devrimdi. Çünkü Eski zamanlarda bir kişi öldüğünde eşyaları ve yakınları ile gömüldüğünde diğer dünyada korunacağı ve rahat edeceğine inanılırdı. Ama Çin'in bu hükümdarı tüm ordusuyla gömülmeyi istemiş.







Toprak Askerler aslında 1920 yılında bir köylü tarafından bulunmuştu. Fakat korkan köylü, bulduğu askerleri yeniden gömmüştü.

220 ASKER DAHA BULUNDU





İmparator Çin Şhi Huang'ın mezarı üzerinde çalışan arkeologlar, neredeyse on yıl süren özenli bir kazıdan sonra dünyaca ünlü Terracotta Ordusundan 220 askerin daha keşfedildiğini duyurdu.





Yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alanı kapsayan mezar çevresinde 2009'dan beri çalışmalarını sürdüren arkeologlar çanak çömlek gibi eşyalar; bronz, altın ve gümüşten eserlerin yanı sıra 2020 yeni Terracotta Savaşçısı keşfetti.





Çalışmalar sırasında altın kılıçlar, kaşıklar, tabaklar ve su kapları bulunurken, Çin'in en eski altın devesi de keşfedildi.

Özellikle bu eserin incelenmesi, İpek Yolu'ndan önce Batı ile Çin İmparatorluğu arasındaki ticaret hakkında önemli bilgiler sağlayabilir.





Ayrıca subay rütbelerinin keşfi, ordunun oluşumu hakkındaki mevcut bilgilerin revize edilmesine neden olabilir.