İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2024 Cumartesi / 2 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3045
  • EURO
    34,8708
  • ALTIN
    2382.47
  • BIST100
    10139
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 221 yılda bir gerçekleşiyor! Milyonlarcası bölgeyi istila etti
Dünya

221 yılda bir gerçekleşiyor! Milyonlarcası bölgeyi istila etti

ABD'de 'Yer altında 13 yıl yaşayan 19. grup' ile 'yer altında 17 sene yaşayan 13. gruba' ait iki ağustos böceği türü aynı anda yüzeye çıktı. Böylece milyonlarca 'periyodik ağustos böceği' bölgeyi istila etti. En son 1803'te meydana gelen bu doğa olayı, 221 yıl sonra yani 2245'te tekrarlanacak.

AA8 Haziran 2024 Cumartesi 15:27 - Güncelleme:
221 yılda bir gerçekleşiyor! Milyonlarcası bölgeyi istila etti
ABONE OL

ABD'nin kuzeyi ve doğu yakası, 221 yılda bir gerçekleşen "periyodik ağustos böceği" istilasıyla karşı karşıya.

Entomologlara (böcek bilimciler) göre 2024, hem kendileri hem de Kuzey Amerika ve ABD'nin doğu yakasında yaşayanlar için önemli bir yıl.

"Yer altında 13 yıl yaşayan 19. grup" ile "yer altında 17 sene yaşayan 13. gruba" ait iki ağustos böceği türü aynı anda yüzeye çıktı. Böylece milyonlarca "periyodik ağustos böceği" bölgeyi istila etti.

En son 1803'te meydana gelen bu doğa olayı, 221 yıl sonra yani 2245'te tekrarlanacak.

- DÜNYA ÜZERİNDE 4-6 HAFTA YAŞAYABİLİYORLAR

Bu böcekler, ait oldukları türe göre 13 veya 17 yıl boyunca yer altında ağaç köklerinin öz suyunu emerek yaşıyor.

Toprak ısısının 17 ila 18 dereceyi bulmasıyla ağustos böcekleri, baharda çiftleşmek üzere sürüler halinde yüzeye çıkıyor.

Dünya üzerindeki yaşam süreleri 4 ila 6 hafta olan "periyodik ağustos böcekleri", yumurtalarını ağaçların üzerine bıraktıktan sonra ölüyor.

Yumurtalardan çıkan larvalar toprağa düşüyor ve onlar için yine ait oldukları gruba göre 13 ila 17 yıllık süre boyunca yer altında yaşam başlıyor.

"Periyodik ağustos böcekleri", insanlara her ne kadar zarar vermeseler de bazı kaynaklara göre 90 veya 100 desibele kadar ses çıkarabiliyor. Milyarlarca böceğin bu şekilde ses çıkarması, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini etkileyebiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.