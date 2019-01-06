223 katliamda 2 bin 741 ölü

SNHR, bir saldırıda en az 5 kişinin aynı anda hayatını kaybettiği ve ‘katliam’ olarak nitelendirdiği olaylara ilişkin 2018 raporunu yayımladı. Ağın raporunda, 2018’de Esed rejimi, Rusya, terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri ve diğer taraflarca işlenen 223 katliamda, 826’sı çocuk, 565’i kadın toplam 2 bin 741 sivilin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Rejim güçlerinin 130, koalisyon güçlerinin 28, Rusya’nın 27, terör örgütü DEAŞ’ın 8, terör örgütü YPG/PKK’nın 4, diğer tarafların ise 26 katliam gerçekleştirdiği belirtildi.