İtalyan hükümeti, 2024 yılında 25 adet ek F-35 savaş uçağının satın alınması için 7,79 milyar dolar bütçe ayırdı.

İtalyan hükümetinin, kararı parlamentodan geçirmesi halinde İtalyan Hava Kuvvetleri'nin F-35 filosu 115'e çıkacak.

İtalya'nın savunma bütçesine değinen il Giornale haber sitesi, 7,79 milyar dolarlık rakamın motor, ekipman ve lojistik desteği de kapsadığını yazdı. İtalyan basını ayrıca bu planın 2035 yılına kadar devam edeceğini söyledi.

İTALYAN F-35 FİLOSU

İtalya'nın toplam 90 adet F-35 savaş uçağı bulunuyor. Bunlar arasında İtalyan Hava Kuvvetleri için 60 adet konvansiyonel kalkışlı F-35A ve İtalyan Hava Kuvvetleri ile İtalyan Donanması için 15'er adet kısa kalkışlı dikey inişli F-35B yer alıyor.

Ek partide İtalyan Hava Kuvvetleri için 15 adet F-35A ve her iki hizmet için 5'er adet F-35B yer alıyor.

Toplam 9,3 milyar avroluk (10,3 milyar dolar) savunma tedariki, Küresel Muharip Hava Programı (GCAP) için 506 milyon avroluk (563 milyon dolar) yatırımı da içeriyor. Bu rakam, 2023'te yatırılan 271 milyon avroya (301 milyon dolar) göre artış gösteriyor.

GCAP, İtalya, İngiltere ve Japonya'nın dahil olduğu yeni nesil bir savaş uçağı programıdır.

KONUŞLANACAĞI ÜS İÇİN 55 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE

Ayrıca İtalya'nın yeni İniş Helikopter Üssü Trieste'nin F-35B'lere ev sahipliği yapabilecek şekilde uyarlanması için 50 milyon avro (55 milyon dolar) bütçe ayrıldı.

Ayrıca İtalya'nın, 2029 yılına kadar emekliye ayrılması planlanan 26 birinci dilim uçağın yerini alacak 24 adet dördüncü dilim jet uçağının satın alınması için devam eden Eurofighter program fonuna 690 milyon avro (767 milyon dolar) eklediğini de ortaya koyuyor.

Ülkenin 2024 savunma harcamaları genel olarak 2023'teki 19,56 milyar avrodan (22 milyar dolar) 20,85 milyar avroya (23 milyar dolar) çıkacak.

Star Gazetesi

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