24 milyon kişinin hayatı tehlikede
Uluslararası Yemen Heyeti üyesi Parke, iç savaşla ilgili korkunç gerçeği açıkladı: Şu an 24,1 milyon Yemenli, hayatta kalabilmek için insani yardıma muhtaç.
Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Aralık 2017’de kurulan Yemen’deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere ‘tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan’ oluşan 3 kişilik heyet, ikinci raporunu dün açıklandı. BM Uluslararası Yemen Heyeti üyesi Melissa Parke, Yemen’de resmi makamların aksine 2015’ten bu yana on binlerce sivilin hayatını kaybettiğini ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bağlı güçlerin ‘gizli gözaltı merkezlerindeki’ tecavüz vakalarını da belgelediklerini belirtti.
SAVAŞ SUÇU İŞLENDİ
Raporda, Yemen’deki taraflara silah satan ülkelere sert eleştiriler yöneltildi. Özellikle ABD, İngiltere ve Fransa’nın, Suudi Arabistan ve BAE’ye silah satarak, istihbarat ve lojistik destek vererek koalisyonun işlediği savaş suçlarına ortak olmuş olabileceği uyarısında bulunuldu. Suudi Arabistan ve BAE’nin hava saldırılarıyla sivilleri öldürdüğü vurgulanan raporda, bu iki ülkenin sivilleri kasten gıdadan mahrum bırakarak ülkeyi kıtlığa sürüklediği belirtildi. Ayrıca Husilerin de şehirleri bombaladığı ve çocukların asker olarak olarak kullandığı, İran’ın da Husilere silah temin etmiş olabileceği raporda yer aldı.
ON BiNLERCE ÖLÜM VAR
Melissa Parke, Yemen’de resmi kayıtların 10 bine yakın gösterdiği sivil ölü sayısının gerçeği yansıtmadığına dikkati çekti. Parke, ülkede savaşın devam etmesi ve kısıtlı erişimden dolayı kesin sivil ölü sayısını kestiremediklerine işaret ederek şöyle konuştu: Çatışmaların doğrudan sonucu olarak ölen sivillerin gerçek sayısı on binlercedir. Şu an 24,1 milyon Yemenli yani nüfusun yüzde 80’i sadece hayatta kalabilmek için insani yardıma muhtaç.
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