24 saatte 4 baskın! Soykırımcı İsrail bölgeye yoğun ateş açtı

Soykırım İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 296. gününde sürüyor.

İŞGALCİ İSRAİL GÜÇLERİ, 24 SAAT İÇİNDE NABLUS'UN BALATA KAMPI'NA 4. KEZ BASKIN DÜZENLEDİ

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na 24 saat içinde 4. kez baskın düzenlediği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, son 24 saat içinde 4. kez Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistinli aktivistlerin sosyal medyada yayımladığı görüntülerde, İsrail askerlerinin, kampa doğru askeri takviye yaptığı ve bölgeye yoğun ateş açtığı görüldü.

İsrail ordusu, Nablus'a bağlı Balata Mülteci Kampı'ndaki El-Cemasin Mahallesi'ne dron ile saldırı düzenlemiş, çok sayıda zırhlı araçla kampı basarak, yüksek binalara keskin nişancı yerleştirmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hava saldırısı ve baskında 17 ve 24 yaşlarındaki iki gencin öldüğü, 3'ü ağır 22 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Filistin Kızılayı ise yaptığı açıklamada, yaralı sayısını 5'i ağır olmak üzere 29 olarak güncellemişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde birkaç farklı noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na 24 saat içinde 4. kez baskın düzenlediği bildirildi.

ABD yönetimi, İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısını kınayarak, Hizbullah dahil İran destekli örgütler karşısında "İsrail'e her türlü desteğin verileceğini" bildirdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 11 kişinin ölümüne yol açan roket saldırısının gerçekleştiği işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesini ziyaret etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliye ait inek sürüsünü çaldığı belirtildi.

28 TEMMUZ 2024 PAZAR

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 24 kişinin yaralandığı bildirildi.