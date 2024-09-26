24 saatte 4 katliam! Soykırımcı İsrail'in saldırıları sonucu şehit sayısı 41 bin 534'e yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 356. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 356 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 41 BİN 534'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 534'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 356 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 39 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 86 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 534'e, yaralı sayısının da 96 bin 92'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Filistinli bir çiftin düğün gününde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle gelinin babasının hayatını kaybetmesi, aileyi üzüntüye boğdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 534'e yükseldi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 ev ve bazı tesisleri "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivillere ait evleri hedef aldığı saldırılarda 2'si çocuk 7 Filistinli şehit oldu.

Hollanda Genel Yayın Yönetmenleri Cemiyeti, İsrail'e, uluslararası medyanın Gazze Şeridi'ne girişinin engellenmemesi çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki BatıŞeria'da bazı kent ve beldelere baskın düzenledi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Fransız aktivist Elias d'Imzalene'nin Paris'teki Gazze'ye destek gösterisinde "intifada" kelimesini kullandığı için gözaltına alınması, Fransa'nın 7 Ekim sonrasında Filistin'i destekleyenlere karşı aldığı cezai ve adli kararların son örneği oldu.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD'nin İsrail'e kısa süre önce onay verdiği 20 milyar dolarlık silah satışının engellenmesi için bu ülkeye silah satışının durdurulmasını öngören tasarıyı Senato'ya sunduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini ve İsrail'in işlediği suçlara kararlı bir şekilde yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinlinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

04:56 Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, İsrail'in Tel Aviv'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçları Lübnan'da tekrarladığını belirterek, " "İsrail, Lübnan'ı ikinci bir Gazze'ye dönüştürmeye çalışıyor." dedi.

03:11 Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, "İsrail'in işlediği suçlara" karşısı Arap ülkelerinin tutumunun birleştirilmesi çağrısında bulundu.

02:25 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgalinin sona erdirilmesi, Filistin devletinin tanınması ve Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğinin desteklenmesi için uluslararası destek çağrısında bulundu.

01:31 Hamas, uluslararası yargı kurumlarına, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı "İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı aç bırakma ve soykırım eylemlerine kasten iştirak etme" suçuyla yargılamaları çağrısında bulundu.

01:16 Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'ye insani yardımların engelsiz ve geniş çapta ulaştırılmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

00:56 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerine düzenlediği saldırılarda 2'si kadın 5 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

00:04 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'de yaptıkları ikili görüşmede Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki durumu ele aldı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 495 Filistinli şehit oldu, 96 bin 6 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti.