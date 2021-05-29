24 Taliban üyesi öldürüldü

AA 29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:41 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:41

Savunma Bakanlığı, Kandahar'ın Şahveli Kot ve Hakriz ilçelerinde Taliban'a yönelik havadan ve karadan operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda 24 Taliban militanının öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 4 militanın da yaralandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, operasyonda militanların sığınaklarının da imha edildiği vurgulandı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan Taliban ile çatışmalar devam ediyor.

Öte yandan, Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.