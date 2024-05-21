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Dünya

24 TV ekibi İran'da! Reisi'nin cenaze törenine Türkiye'den üst düzey katılım

İran, Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla sarsılırken 24 TV ekibi, gelişmeleri canlı yayınlarla bölgeden aktarmayı sürdürüyor. Tebriz'deki cenaze törenini yakından takip eden 24 TV ekibi, katılımın yoğun olduğunu belirtti. Ayrıca Reisi'nin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan katılacağı duyuruldu.

21 Mayıs 2024 Salı 13:16 - Güncelleme:
24 TV ekibi İran'da! Reisi'nin cenaze törenine Türkiye'den üst düzey katılım
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İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından bölgeye giden 24 TV ekibi son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

Tebriz'deki cenaze töreninden canlı yayınla bağlanan 24 TV Muhabiri Deniz Zeybek, yaşananları ekranlara taşıdı.

Çok sayıda kişinin Tebriz'deki cenazeye katılım gösterdiğini ifade eden Zeybek, Tahran'da bir cenaze töreni daha düzenleneceğini söyledi.

TÜRKİYE'DEN İRAN'DAKİ CENAZEYE KATILIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

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