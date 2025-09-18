İSTANBUL 24°C / 16°C
Dünya

25 yıl aradan sonra bir ilk! Suriye için büyük önem taşıyor

Washington'a yapacağı ziyaretin tarihi önem taşıdığını belirten Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 25 yıl aradan sonra bir Suriye Dışişleri Bakanı'nın ilk ziyareti olacağını dile getirdi.

18 Eylül 2025 Perşembe 17:04
25 yıl aradan sonra bir ilk! Suriye için büyük önem taşıyor
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD'ye yapacağı ziyarete ilişkin, Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'ya açıklamalarda bulundu.

Şeybani, Washington ziyaretinin tarihi önem taşıdığını, 25 yıl aradan sonra bir Suriye dışişleri bakanının (ABD'ye) ilk ziyareti olacağını ve bunun, Suriye-Amerikan ilişkilerinde onlarca yıllık soğukluğun ardından "dönüm noktası" olduğunu söyledi.

İLİŞKİLERDE YENİ SAYFA VURGUSU

Ziyaretinin, Suriye'nin ABD ile doğrudan diyaloğa açık olduğu ve ilişkilerde yeni bir sayfa açmayı gösterdiğini belirten Şeybani, "Ziyaret sırasında, Suriye halkının çıkarlarına hizmet edecek şekilde siyasi, güvenlik ve ekonomik alanlarda karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular ele alınacak." ifadelerini kullandı.

Şeybani'nin Washington'a düzenleyeceği ziyaretin kesin tarihi açıklanmasa da BM Genel Kurulu öncesinde yapılması bekleniyor.

Popüler Haberler
