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Dünya

25 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu anlaşıldı, beraat etti

ABD'nin California eyaletinde mahkeme, 25 yıl hapis yattığı cinayeti işlemediği anlaşılan mahkumun serbest bırakılmasına karar verdi. Savunma avukatları, Solorio'nun cinayeti işlediği iddialarının 'hatalı görgü tanığı uygulamasına' dayandığını öne sürdü.

AA10 Kasım 2023 Cuma 10:35 - Güncelleme:
25 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu anlaşıldı, beraat etti
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Los Angeles'taki Temyiz Mahkemesi Hakimi William Ryan, mahkum Miguel Solorio'nun (44) mahkumiyetinin hatalı olduğu yönündeki itirazı görüştü.

Savunma avukatları, Solorio'nun cinayeti işlediği iddialarının "hatalı görgü tanığı uygulamasına" dayandığını öne sürdü.

Los Angeles savcılığı ise mahkemeye, "2020'de ortaya çıkarılan yeni bilimsel görüş uyarınca, her bir görgü tanığının sadece bir kez ifadesinin alınması gerektiğine ve ifade süreçlerinin de tanıkları etkilediğine" dikkati çekerek, savunma tarafının iddialarının yerinde olduğunu bildirdi.

Hakim Ryan ise savunma tarafının iddiaları ve savcılığın görüşünü değerlendirerek, hakkındaki hatalı mahkumiyet kararı nedeniyle 25 yıl hapis cezası çeken mahkumun beraatine hükmetti.

Sacramento'daki Mule Creek Cezaevinin, Solorio'yu 5 gün içinde tahliye etmesi bekleniyor.

Solorio, cinayet işlediği gerekçesiyle 1998'de tutuklanmış ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

  • mahkum
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