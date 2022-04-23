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Dünya

26 kişiyi taşıyan tekne kayboldu

Japonya'nın kuzeyinde içinde 26 kişinin bulunduğu turistik tekneyle irtibat kesildi.

AA23 Nisan 2022 Cumartesi 16:56 - Güncelleme:
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İki kişilik mürettebat ile 2'si çocuk 24 yolcunun bulunduğu gezi teknesi "Kazu I" Hokkaido açıklarında kayboldu.

Teknenin vahşi yaşamı gözlem amacıyla 3 saatlik gezi kapsamında limandan ayrıldığı bildirildi.

İmdat çağrısı öncesi "Kazu I" en son Şiretoko Yarımadası açıklarında görüldü.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) temasın koptuğu bölgede dalga boyunun 3 metre olduğunu duyurdu.

Arama faaliyetleri kapsamında Japonya Sahil Güvenliği bölgeye 6 devriye gemisi ve helikopter sevk etti.

Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) de irtibatın kesildiği bölgeye arama kurtarma uçağı gönderdi.

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, olaya yönelik görev gücü kurulduğunu açıkladı.

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