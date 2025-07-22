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Dünya

260 milyon dolarlık dev anlaşma! Hayati noktayı Türk mühendislik harikası koruyacak

Romanya'nın, Karadeniz'de geliştirilmekte olan stratejik bir gaz projesinin korunmasına yardımcı olmak amacıyla Türkiye'nin kapısını çalmayı planladığı aktarıldı. Yabancı basında yer alan habere göre, Romanya'nın bu kapsamda satın almak istediği Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi TCG Akhisar'ın maliyetinin 260 milyon dolar olduğu ifade edildi. Haberde, Mavi Vatan'ın önemli unsurlarından olan geminin, ülkeyi, Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük gaz üreticisi konumuna getirme potansiyeli taşıyan projeyi koruyacağının altı çizildi.

HABER MERKEZİ22 Temmuz 2025 Salı 21:52 - Güncelleme:
260 milyon dolarlık dev anlaşma! Hayati noktayı Türk mühendislik harikası koruyacak
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Romanya yönetiminin, Karadeniz'de geliştirilmekte olan stratejik bir gaz projesinin korunmasına yardımcı olmak amacıyla Türk savaş gemisi tedarik etmeyi planladığı iddia edildi.

Rumen haber ajansı HotNews'in haberine göre, Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi TCG Akhisar'ın satın alınmasının maliyetinin 223 milyon avro (260 milyon dolar) olması bekleniyor.

Geminin operasyonel kapasiteye ulaşması için ek 42 milyon avroya (49 milyon dolar) ihtiyaç duyulacağı belirtildi.

AB'NİN EN BÜYÜĞÜNÜ KORUYACAK

Karadeniz'deki Neptün Derin Projesi'nin güvence altına alınması için düşünülen satın almanın Romanya Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

Romanya enerji şirketleri OMV Petrom ve Romgaz tarafından geliştirilen proje, ülkenin gaz üretimini önemli ölçüde artırarak ülkeyi Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük gaz üreticisi konumuna getirme potansiyeli taşıyor.

ROMANYA'DA DONATILACAK

Geminin tahmini teslimat süresinin sadece altı ay olacağı ifade edilirken, teslim edildikten sonra, Romanya Donanması'nın talep ettiği muharebe sistemleriyle Romanya'daki bir tersanede donatılacaüğı aktarıldı.

TCG Akhisar'ın, Batı yapımı torpidolar ve ülkenin kıyı bataryaları ve füze taşıyan gemilerin modernizasyonu için de sözleşme imzalandığı bildirilen Deniz Saldırı Füzesi adlı gemisavar füzesiyle donatılacak.

HotNews , Romanya Savunma Bakanlığı'na atıfta bulunarak, "Hafif korvet tipi gemi, modern navigasyon ve haberleşme sistemleriyle donatılmış olup, ayrıca çok çeşitli sensörlere ve son teknoloji silah sistemlerine sahiptir. Bu da gemiye her türlü muharebe ortamında yüksek muharebe potansiyeli sağlar" ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, "Orta büyüklükte bir helikopter ve bir insansız hava aracına imkân sağlayan bir hangarı var" ifadelerine yer verildi.

ON ADET HİSAR SINIFI AÇIK DENİZ KARAKOL GEMİSİNDEN BİRİ

TCG Akhisar, Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girmesi planlanan on adet Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisinden biri.

2023 yılında denize indirilen gemi, Aralık 2024'te hizmete girdi ve şu anda deniz denemelerinden geçiyor.

99,5 metre (326 feet) uzunluğundaki geminin deplasmanı 2 bin 300 ton olup, 104 kişilik mürettebat kapasitesine sahip.

Dizel-elektrik tahrik sistemine sahip gemi, saatte 24 knot (45 kilometre/28 mil) azami hıza ulaşabiliyor, 8 bin 300 kilometre (5 bin 157 mil) menzile ve 21 günlük dayanıklılık süresine sahip.

Silah donanımı olarak MKE 76/62 mm Milli Deniz Topu ana topu ve Aselsan GÖKDENİZ 35 mm uçaksavar topu ile donatılmıştır.

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