İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2023 Salı / 24 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5304
  • EURO
    30,4771
  • ALTIN
    1795.08
  • BIST100
    7827.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 27 Azerbaycanlı katledilmişti! Ermeni asıllı Haçaturyan'a 15 yıl hapis
Dünya

27 Azerbaycanlı katledilmişti! Ermeni asıllı Haçaturyan'a 15 yıl hapis

Azerbaycan'ın Hocalı ilinin Meşeli köyünde, 22 Aralık 1991'de yapılan katliamla bağlantılı olduğu gerekçesiyle yargılanan Ermeni asıllı Vagif Haçaturyan, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA7 Kasım 2023 Salı 15:43 - Güncelleme:
27 Azerbaycanlı katledilmişti! Ermeni asıllı Haçaturyan'a 15 yıl hapis
ABONE OL

Bakü Yasamal İlçe Mahkemesindeki duruşmada, Bakü Askeri Mahkemesi hakimi Zeynal Ağayev, Ermeni Haçaturyan ile ilgili mahkeme kararını açıkladı.

Karara göre, Haçaturyan 15 yıl hapis cezası aldı.

- 27 AZERBAYCANLI KATLEDİLMİŞTİ

Ermenistan silahlı güçleri, 22 Aralık 1991'de, Hocalı'nın Meşeli köyünü basarak 27 Azerbaycanlıyı katletmişti.

Meşeli katliamının faillerinden Haçaturyan hakkında, Azerbaycan'da 2013'te "soykırım" ve "halkın zorla yerinden edilmesi" suçlarından gıyabi tutuklama kararı alınmıştı.

Karabağ'da yaşayan Haçaturyan, 29 Temmuz'da Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla tedavi adı altında Ermenistan'a geçiş yaparken, Azerbaycan sınır muhafızlarınca Laçın sınır kontrol noktasında gözaltına alınmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.