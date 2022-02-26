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Dünya

27 ülkeden Ukrayna kararı! Silah göndereceğiz

İngiltere, diğer Avrupa ülkeleri ve ABD dahil olmak üzere toplam 27 ülke, Rusya'nın saldırısına karşı savaşmaları için, Ukrayna'ya daha fazla silah, ilaç ve diğer askeri yardımlar sağlamayı kabul etti.

Star Gazetesi26 Şubat 2022 Cumartesi 11:37 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 11:37
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Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace'ın, gerçekleştirdiği çevrimiçi konferansa 25 ülke katıldı. NATO temsilcisi dahil katılımcı ülkeler, Ukrayna'ya yardım etme çağrısına uyacağını duyurdu.

Sky News'te yer alan habere göre, ayrıca konferansa katılamayan iki ülke daha destek vereceğini açıkladı.

Söz konusu yardımların, mühimmat, tanksavar ve uçaksavar silahlarının yanı sıra, ilaç da içereceği bildiriliyor.

TV kanalı, daha önce Ukrayna silahlı kuvvetlerine yardım etmek için silah göndermeye karşı olan ülkelerin, Rusya'nın saldırısından sonra fikrini değiştirdiğine dikkat çekti.

İşgal kararından sonra şimdi bunu yapmaya karar verdiğini belirtiyor.

Cumartesi günü, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna'ya silah gönderilmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi de, Ukrayna'ya mali yardım ve yeni silahlar sağlamak için imzaladığı bir kararı yürürlüğe aldı.

Star Gazetesi

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