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Dünya

28 Mayıs sonrası çarpıcı açıklama: Türkiye'yi daha ciddiye almalıyız

Alman ikinci kamu televizyonu ZDF yayınında konuşan Volkswagen'in eski CEO'su Herbert Diess, 'Türkiye Avrupa'ya ait. Daha ciddiye almalıyız.' dedi.

1 Haziran 2023 Perşembe 07:43 - Güncelleme:
28 Mayıs sonrası çarpıcı açıklama: Türkiye'yi daha ciddiye almalıyız
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Alman ikinci kamu televizyonu ZDF'de yayınlanan Markus Lanz programına çıkan dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Volkswagen'in eski CEO'su Herbert Diess, seçim sonucuna saygı duyulması gerektiğini söyledi. Diess, "Bu, Avrupalıların seçimi değildi. Bunu kabul etmeliyiz" diye konuştu.

TÜRKİYE AVRUPA'YA AİT

VW'NİN eski yöneticisi Diess, Türkiye'nin Avrupa'ya daha sıkı bağlanması gerektiğini belirterek, "Türkiye'yi biraz daha fazla ciddiye almalıyız. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ihtimal dışı değil. Bana göre Türkiye Avrupa'ya aittir" diye konuştu. CSU'lu Manfred Weber ise mutlak surette ihtiyaç duyulan bir "birliktelikten" söz etti. Weber, "Biz de Avrupa Birliği olarak Türkiye için çok önemliyiz" dedi.

Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Avrupa Parlamentosu Milletvekili Manfred Weber de, "Yüksek katılım oranına bakılırsa, bu Türklerin yansıttığı demokratik bir sonuç. Buna saygı gösterilmeli" ifadelerini kullandı.

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