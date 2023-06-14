İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2023 Çarşamba / 26 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5395
  • EURO
    25,4388
  • ALTIN
    1473.49
  • BIST100
    5441.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 28 yıldır suçsuz yere hapis yatıyormuş! Carmon'ın davası düşürüldü
Dünya

28 yıldır suçsuz yere hapis yatıyormuş! Carmon'ın davası düşürüldü

ABD'nin Connecticut eyaletinde, 1994'te bir bebeği öldürdüğü ve anneannesinin felç olmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle 28 yıl hapis yatan ve Kasım 2022'de masum olduğu ortaya çıkan Adam Carmon'ın davasının düşürülmesine karar verildi.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 13:39 - Güncelleme:
28 yıldır suçsuz yere hapis yatıyormuş! Carmon'ın davası düşürüldü
ABONE OL

Connecticut eyaleti Yüksek Mahkeme Yargıcı Jon Alander, polisin, soruşturmayı yanlış takip ettiğini ve hatalı adımları sebebiyle Carmon'ın haksız yere mahkum edildiğini belirterek, davanın düşürülmesini kararlaştırdı.

Carmon, The Associated Press'e verdiği demeçte, "Sonunda suçsuzluğumu ispatlamış hissediyorum. Bugün olanlar malumun ilamı oldu. 1994'te bir çocuğun öldürülmesiyle hiçbir ilgim yok." dedi.

Bu süreçte adının lekelendiğini dile getiren 51 yaşındaki Carmon, hayatının geri kalanında bununla yaşamak zorunda olduğunu söyledi.

Olayda hayatını kaybeden Danielle adlı bebeğin annesi Shirley Troutman ise davanın düşürülmesinden dolayı üzüntü duyduğunu ve hala Carmon'ın katil olduğuna inandığını belirtti.

Carmon'ın avukatı Doug Lieb ise yaptığı açıklamada, müvekkilinin, işlemediği bir suç yüzünden anayasal haklarının ihlal edildiğini ve bu sebeple eyalete tazminat davası açacaklarını söylemişti.

CARMON, ARALIK 2022'DE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Connecticut eyaleti Yüksek Mahkeme Yargıcı Alander, 30 Kasım 2022'de, Carmon'ın mahkumiyet kararını bozmuş ve savcıların kanıtları polisten sakladığını vurgulamıştı.

Kararın ardından Carmon, Aralık 2022'de tahliye edilmişti.

  • mahkeme
  • mahkum

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.