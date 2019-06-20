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298 kişi hayatını kaybetmişti: Delilini istiyoruz

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, 2014'te Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesine ilişkin üç Rus ve bir Ukraynalı şüpheliye yöneltilen suçlamalardan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

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İdari başkent Putrajaya'daki Başbakanlık binasında basına konuşan Mahathir, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT) dün Hollanda'nın Nieuwegein kentinde düzenlediği basın toplantısında, uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan dört zanlıdan üçünün Rus, diğerinin Ukraynalı olduğuna yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Mahathir, Hollanda Başsavcılığının açıklamalarından memnun olmadıklarını belirterek "Bu soruşturma, başından itibaren, Rusya'nın nasıl suçlanacağına ilişkin siyasi bir davaya dönüştü." dedi.

Suçlamaların sağlam dayanakları olmadığını vurgulayan Mahathir, "Daha davayı araştırmadan önce uçağı Rusların düşürdüğünü iddia ettiler. Biz bu suçlamaların delilini istiyoruz. Ama şimdiye kadar bir kanıt yok, sadece söylentiler var." diye konuştu.

Dünkü JIT toplantısında Hollanda Savcılığı Başsavcısı Fred Westerbeke, uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan dört zanlının üçünün Rus, diğerinin Ukraynalı olduğunu açıklamıştı.

Zanlıların uçağı düşürmekten ve cinayetten yargılanacağını kaydeden Westerbeke, zanlıların Donetsk'te ayrılıkçılarca ilan edilen "Donetsk Halk Cumhuriyeti" tarafında olan Rus asıllı Sergej Doebinski, Oleg Poelatov, Igor Girkin ve Ukraynalı Leonid Chartsjenko olduğunu ifade etmişti.

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

JIT, Hollanda, Avustralya, Belçika, Malezya ve Ukrayna'dan yetkililerin katılımıyla kazaya ilişkin cezai soruşturma yapmak üzere kurulmuştu.

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