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Dünya

3 Azerbaycanlı mayının patlaması nedeniyle hayatını kaybetti

Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması nedeniyle 3 Azerbaycanlı hayatını kaybetti.

AA28 Nisan 2023 Cuma 20:58 - Güncelleme:
3 Azerbaycanlı mayının patlaması nedeniyle hayatını kaybetti
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Azerbaycan Başsavcılığı, 2. Karabağ Savaşı'nda işgalden kurtarılan Talış köyü kırsalında işgal döneminde Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Başsavcılığın açıklamasında, 3 kişinin anti tank mayının patlaması sonucu hayatlarını kaybettiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yaşamını yitiren kişilerin Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) ile işbirliği yapan bir İngiliz şirketinin Azerbaycanlı çalışanları olduğu kaydedildi.

Son kayıplarıyla 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermeni güçlerin döşediği mayınların patlaması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.

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