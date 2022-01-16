3 haftalık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

IHA 16 Ocak 2022 Pazar 23:33 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 23:33

Katar'da Kovid-19 nedeniyle bir bebek hayatını kaybetti. Katar Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 33 haftalık bir bebeğin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilerek, bebeğin bilinen başka bir tıbbi veya kalıtsal hastalığı olmadığı ifade edildi. Bakanlık, gençlerin Kovid-19 salgınının yeni dalgasında yaşlılara oranla ciddi risk altında olduğunu belirterek, mevcut dalgada daha fazla sayıda çocuğun enfekte olduğunu ve önceki dalgalara göre tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Katar'da geçtiğimiz yıl 11 yaşındaki bir çocuğun Kovid-19'dan hayatını kaybetmesinden bu yana söz konusu bebek, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ikinci çocuk oldu. Katar'da salgının başından bu yana 299 bin 242 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 626 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.