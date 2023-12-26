3 İsrailli esirin öldürülmesinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail'in Gazze emri ifşa oldu

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 81 gündür devam ediyor.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'NİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNE YOĞUN SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldürüldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde "El-Amsi" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda en az 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında "Ebu Zerka", güneyinde "Neccar" ailelerine ait iki evi vurdu. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi çevresini de bombalayan İsrail ordusu, kent merkezini hedef alan top atışlarına devam etti.

İsrail savaş gemileri Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısını bombalarken, İsrail topçuları da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunu yoğun şekilde top atışına tuttu.

İsrail savaş uçukları, Megazi Mülteci Kampı ile Deyr el-Belah'ı hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

İSRAİL ASKERLERİNE, SAVAŞMA YAŞINDAKİ TÜM ERKEKLERİ ÖLDÜRME EMRİ VERİLMİŞ

İsrail askerlerinin 15 Aralık'ta Gazze Şeridi'nde "yanlışlıkla öldürdüğü" açıklanan 3 İsrailli esirin katledilmesine ilişkin yapılan ön soruşturmada, İsrailli askerlere "savaşabilen erkekleri öldürme emri" verildiği ortaya çıktı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin Şucaiyye bölgesinde, 15 Aralık'ta 3 İsrailli esirin İsrail güçleri tarafından öldürülmesine ilişkin ön soruşturmanın tamamlandığı açıklandı.

İsrail ordusunun 828. Tugayı tarafından yapılan soruşturmaya dair açıklamada, Şucaiyye bölgesindeki askerlere olay gününde yeni emirler verildiği belirtildi.

Soruşturmada askerlere "kendilerine yaklaşan, savaşma yaşındaki tüm erkeklere ateş açma emri" verildiği ortaya çıktı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin bir gün önce sivil kıyafetli kişilerin saldırısına uğradığı için söz konusu emrin verildiği savunuldu.

- İSRAİL ORDUSU "YANLIŞLIKLA" 3 ESİRİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU

İsrail ordusundan, 15 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Şucaiyye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler, onlara ateş açtı ve öldürüldüler." ifadelerine yer verilmişti.

Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde "ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı" belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin, 3 İsrailli esire ait olduğunun doğrulandığı kaydedilmişti.

Ayrıntılı incelemenin ardından cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği açıklanmıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

15:10 İsrail ordu radyosu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde iki İsrail askerinin, İsrail'e ait tanktan açılan ateş sonucu öldürüldüğünü bildirdi.



İsrail ordusu, 22 Aralık'ta Lübnan topraklarından düzenlenen saldırıda yaralanan bir askerinin öldüğünü bildirdi.

Hizbullah, İsrail'in 4 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu

İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 55 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 55 kişiyi daha gözaltına aldığı, 7 Ekim'den bu yana bölgede gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 4 bin 785'e yükseldiği bildirildi.

İsrail askerlerinin 15 Aralık'ta Gazze Şeridi'nde "yanlışlıkla öldürdüğü" açıklanan 3 İsrailli esirin katledilmesine ilişkin yapılan ön soruşturmada, İsrailli askerlere "savaşabilen erkekleri öldürme emri" verildiği ortaya çıktı

İsrail'de ana muhalefet lideri Lapid, Netanyahu'ya istifa çağrısını yineledi

İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail'in Gazze saldırılarının Batı'daki Müslüman algısını olumlu yönde değiştirdiği belirtiliyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Filistin Kızılayına ait merkezin üst katlarını topçu atışıyla hedef aldığı, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail basınına göre Netanyahu, Mossad Başkanı'nın güvenlik toplantılarına katılmasını engelledi

Harvard'da "ifade özgürlüğünü savunan" Rektör Gay'i destekleyen Yönetim Kurulu istifaya çağrıldı

İsrail ordusu: Son 24 saatte Gazze'de 100'den fazla yere hava saldırısı düzenledik

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insan hakları ihlallerini rapor haline getirip Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Birleşmiş Milletler (BM) raportörlerine iletti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttukları Gazze Şeridi'nin Filistin yönetimi tarafından yönetileceği beklentisinin "bir hayal olduğunu" ileri sürdü.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyinde 2 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

06:46 İsrail'in 81 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tırın girdiği bildirildi.

06:40 Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), "savaş sonrası" işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin yönetimi için "kendi sorumluluğu dışında" teknokrat bir hükümetin kurulmasını reddettiğini duyurdu.

06:01 İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır ve Katar'ın gelecekte Gazze'de yaşananlarla ilgili taraf olamayacağını savundu.

04:51 İsrail basınında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea ile Gazze'deki İsrailli rehineler meselesini görüşmesini engellediği haberleri yer aldı.

04:10 İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç ettirilmesi için çalıştığını yazdı.

03:35 İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde insani felaketin inanılmaz biçimde kötüleştiğine dikkati çekti.

02:47 İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

02:15 İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant, Lübnan sınırındaki durumun 7 Ekim'den önceki haline dönmesine müsaade edilmeyeceğini söyledi.

02:08 Gazze paylaşımı nedeniyle işine son verilen başrol oyuncusu Melissa Barrera ile gündeme gelen Çığlık-7 adlı filmin yönetmeni Christopher Landon, 'yapımın artık bir kabusa döndüğünü' dile getirerek, görevinden ayrıldığını açıkladı.

01:52 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi'nin, İsrail'in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürülmesine "Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli" şeklinde tepki verdi.

01:47 Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e koşulsuz desteğini sürdüren ABD yönetiminin önemli isimlerinden Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın evinin önünde toplanan Filistin destekçileri, Gazze politikası nedeniyle ABD'yi protesto etti.

01:05 İsrail güçleri 81 gündür bombaladıkları Gazze Şeridi'ndeki bir stadyumda, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak soyarak teşhir etti.

00:53 Gazze Şeridi'nin Deyr Belah Mülteci Kampı'nda İsrail saldırılarında evleri yıkılan acil servis çalışanı Sağlık Görevlisi Ahmed Matar'ın, hastaneye getirilen üç çocuğunu teselli etmeye çalışması dikkat çekti.

00:47 İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze'ye atılacak obüs mermilerinden birinin üzerine "size güveniyoruz" yazdı.

00:41 İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta ailesiyle bir okula sığınan İman el-Mısri isimli hamile kadın dördüz annesi oldu.

00:37 Avustralya'nın Melbourne kentinde, ulusal televizyon kanalında canlı yayınlanan Noel programında, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 674 Filistinli öldürüldü, 54 bin 536 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 156'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 489 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.