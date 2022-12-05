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Dünya

3. kez başbakan olan Andrews, kabinede Türk kökenli milletvekiline görev verdi

Avustralya'da Türk kökenli milletvekili Nazlı (Natalie) Süleyman, Victoria eyaletinde yeni kurulan kabinede bakan olarak atandı.

IHA5 Aralık 2022 Pazartesi 16:23 - Güncelleme:
3. kez başbakan olan Andrews, kabinede Türk kökenli milletvekiline görev verdi
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Avustralya'nın Victoria eyaletinde geçtiğimiz ay yapılan eyalet seçimleri İşçi Partisi'nin zaferiyle sonuçlandı. Daniel Andrews seçim zaferinin ardından üçüncü kez başbakan oldu. Andrews, yeni kurduğu eyalet hükümetinde Türk kökenli milletvekiline görev verdi. St Albans'da üçüncü kez milletvekili seçilme başarısı gösteren Nazlı (Natalie) Süleyman, Gaziler, Küçük İşletmeler ve Gençlik Bakanı olarak atandı.

Süleyman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Vali Linda Dessau önünde Gaziler, Küçük İşletmeler ve Gençlik Bakanı olarak yemin ettim. Teşekkürler St Albans" ifadelerini kullandı.

Victoria Parlamentosu'na seçilen ilk Türk ve Müslüman kadın olan Nazlı Süleyman'ın yeni kurulan hükümetin programında yer alan "İslamofobi ile mücadele" çalışmalarına da destek vermesi bekleniyor.

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