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Dünya

3 milyon varil petrol alacaklar

ABD yönetimi, stratejik petrol rezervi için şubat ayında 3 milyon varil petrol alacağını duyurdu.

AA16 Aralık 2022 Cuma 21:32 - Güncelleme:
3 milyon varil petrol alacaklar
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Benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için bu yıl stratejik petrol rezervinden ham petrol satışı gerçekleştiren ABD yönetimi, ham petrol alımına başlayacağını açıkladı.

ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, şubat ayında teslim edilmek üzere 3 milyon varil ham petrolün alınacağı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından ABD'de hızla artan benzin fiyatları karşısında mart ayında, ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Ülkenin rezervlerinden yapılan petrol satışlarıyla ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmiş ve enerji güvenliğine ilişkin endişeleri artırmıştı.

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