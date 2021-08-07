3 şehre bomba yağdırdılar: Bombardıman uçakları yeniden kritik bölgede

Star.com.tr 7 Ağustos 2021 Cumartesi 20:15 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 20:15

İngiliz basınında yer alan habere göre, ABD savunma çevrelerindeki kaynaklara atıfta bulunarak, bombardıman uçakları Katar'daki Amerikan hava üssü El Udeid'den Afganistan'a uçtuğu belirtildi. Afganistan'ın Kandahar, Herat, Lashkargah ve Helmand illerindeki Taliban hedefleri vuruldu.

ABD, 11 EYLÜL'E KADAR AFGANİSTAN'DAN TAMAMEN ÇEKİLECEK

ABD, geçen hafta ülkenin en büyük hava üssü ve ABD'nin yıllarca terör şüphelilerini tuttuğu bir hapishanesinin de bulunduğu Bagram Hava Üssü'nü sessizce boşaltmıştı.



ABD yönetimi, Taliban ile 29 Şubat 2020'de anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Biden yönetimi, 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.